Wohnhaus in Ratzert brennt Sonntagnacht komplett aus

Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

RATZERT – Wohnhausbrand in Ratzert – 200.000 Euro Sachschaden – Drei Löschzüge im Einsatz – Sonntagmorgen, 26. November, um 03:40 Uhr wurde der Rettungsleistelle in Montabaur ein Zimmerbrand in Ratzert im Kreis Neuwied gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Der alleinige Hausbewohner befand sich bei dem Brand nicht zu Hause, er kam später von seiner Arbeitsstelle hinzu.

Im Einsatz befanden sich 55 Kräfte der Feuerwehren von Puderbach, Oberdreis und Altenkirchen, weiterhin Notarzt und Rettungskräfte des DRK aus Altenkirchen sowie die Schnelle Eingreifgruppe des DRK aus Dierdorf. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Löscharbeiten waren um 08:00 Uhr morgens beendet. Das Haus, so die Polizei, ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Quelle: Polizei Foto: Renate Wachow