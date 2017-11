Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

STEINEBACH – 19jähriger Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr Sonntagmorgen, 26. November, gegen 03:49 Uhr, ein 19jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die K 119 aus Richtung Steinebach kommend in Fahrtrichtung Elben. In einer Linkskurve kam der junge Mann vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf schlüpfriger Fahrbahn nach Kontrollverlust über sein Fahrzeug zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei wurde er schwerstverletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Quelle: Polizei