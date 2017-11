Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

BONEFELD – Illegale Müllentsorgung – Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 24. bis 25. November, zwischen 17:30 und 10:00 Uhr, wurden auf einem Wirtschaftsweg zwischen Hardert und Bonefeld circa 40 Reifen, Motorradreifen ohne Felgen, illegal entsorgt. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de