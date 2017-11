Christbaumfest 2016 bringt eine Spende von 1.765,86 Euro

Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

HEUPELZEN – 1.765,86 Euro an Gielerother Kinderkrebshilfe gespendet – Es gehört inzwischen zur guten Tradition in Heupelzen, dass die Familie Eichelhardt den Reinerlös aus dem Christbaumfest des Vorjahres vor Beginn des neuen Christbaumfestes, am Samstag, 16. Dezember, an die Vertreter der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder überreicht. Doris Düngen, Vorstandsmitglied der Kinderkrebshilfe, nahm den Scheck über 1.765,86 Euro von Uwe und Monika Eichelhardt entgegen.

Die Bewirtung beim Christbaumfest besorgen alljährlich Mitglieder der Kinderkrebshilfe. Eichelhardts bieten den Kunden an, Tannzweige gegen eine Spende, für die steht eine Spendendose der Kinderkrebshilfe bereit, mitzunehmen. Fleißige Helfer an diesem Christbaumfesttag sind Monika und Thomas Weidner, Lara, Monika, Nils, Gerda, Arnold, Frank und Tanja Eichelhardt, Tanja Zimpelmann, Susanne Rippholz, Gabi Imhäuser, Patrick und Arne Sippel, Angela und Lothar Rörig. Der allgemeine Christbaumverkauf beginnt bereits am Freitag, 1. Dezember. (rewa) Foto: Renate Wachow