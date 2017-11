Schlechter Scherz um Mitternacht in Eichen

Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

EICHEN – Schlechter Scherz um Mitternacht – Drei Löschzüge im Einsatz – Auf der Leitstelle Montabaur lief um Mitternacht von Freitag auf Samstag die Alarmierung ein, dass es in Eichen, in der Raiffeisenstraße im Kellergeschoß ein Feuer gebe. Vermutlich seien noch Personen im Gebäude. Montabaur alarmierte die für den Bereich zuständigen Löschzüge, Flammersfeld, Oberlahr und Pleckhausen. Alle drei Löschzüge rückten unmittelbar nach Alarmierung zum Einsatzort aus und standen Minuten später vor Ort. Der Ortseingangsbereich von der B 256 bis auf die Brücke über die B 256 war erleuchtet von blinkendem Blaulicht. Die Flammersfelder Feuerwehr hatte bereits das betreffende Gebäude erreicht und die Sachlage erkundet. Es gab nichts zu erkunden, alles war ruhig, nirgendwo das Fünkchen eines Feuers. Verbandsgemeindewehrleiter Stefan Krämer fand die Situation nicht lustig, obwohl er auf der anderen Seite stolz und beeindruckt über die schnelle Einsatzfähigkeit seiner Löschzüge war. Die Polizei Altenkirchen nahm sich des Missbrauchs des Notrufes an. Für den „Scherzkeks“ kann das eine sehr teure Angelegenheit werden. (wwa) Fotos: Wachow