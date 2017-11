19.500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der L 280

Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 – Ein 27jähriger Autofahrer befuhr am Freitagmorgen, 24. November, gegen 07:00 Uhr, die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach und wollte an der Einmündung Buchenhof nach links auf die K 94 (Koblenz-Olper-Straße) abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 19jährigen Frau, die die L 280 aus Richtung Niederfischbach kommend in Richtung Kirchen befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 19jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 19.500 Euro.