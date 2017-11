Mädchen erhielten Finderlohn

Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Ehrliche Finderinnen belohnt – Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren fanden in einer Parkbucht der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach eine schwarze Geldtasche mit einem nicht unerheblichen Geldbetrag und informierten daraufhin die Polizei. Die nahm die Geldtasche in Gewahrsam und konnte zunächst den Eigentümer nicht ausfindig machen.

Als die Mädchen auf dem Heimweg eine Frau und einen Mann sahen, die an der etwaigen Fundstelle, offensichtlich suchend, auf und ab gingen, sprachen sie diese an. Sichtlich erleichtert nahmen die Verlierer zur Kenntnis, dass sich das Geld aufgrund der ehrlichen Finderinnen bereits in guten Händen bei der Polizei befand. Kurze Zeit später konnte die „ersehnte Ware“ wieder übergeben werden.

Die beiden Niederfischbacher Mädchen erhielten von den dankbaren Verlierern auch noch einen Finderlohn, so dass sich für beide Seiten die „Sache gelohnt haben dürfte“.