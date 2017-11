Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

ELBINGEN – Vollbrand eines Mobilwohnheimes in Elbingen – Freitagmittag, 24. November, gegen 13:25 Uhr kam es auf dem Campingplatz in Elbingen zum Vollbrand eines Mobilheimes. Durch die schnelle Reaktion und den hohen Kräfteeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren Elbingen, Hahn am See, Mähren, Meudt und Wallmerod wurde der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert. Das Mobilheim ist fast vollständig abgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit circa 80.000 Euro. Personen wurden durch Brand und Rauchentwicklung nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Quelle: Polizei