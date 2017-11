Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Verbandsgemeinde Flammersfeld sagt Danke an die Ehrenamtler des Ferienspaß – 14 Tage bemühen sich einige Dutzend Frauen und Männer ehrenamtlich um die Teilnehmer des Flammersfelder Ferienspaß. Sie kommen aus Vereinen, Firmen, Verwaltung und Privatpersonen. Manche stehen jeden Tag im Einsatz, andere nur einige oder einen Tag. Alle haben aber übereinstimmend das gemeinsame Ziel jungen Menschen in den Sommerferien lebhafte Unternehmungen zu bieten. Das beginnt bei gemeinsamen Spielen, Wanderungen, sportlicher Betätigung, Kinobesuch, Erlebniswelten, Kochtagen und Workshops. Bei bis zu über 100 Kindern verschiedenen Alters nicht immer eine ganz so einfache Angelegenheit. 1982 begann die Verbandsgemeinde Flammersfeld als erste im Kreis Altenkirchen einen solchen Ferienspaß anzubieten und bis zum heutigen Tag ohne Unterbrechung durchzuführen. Von Jahr zu Jahr nahm die Zahl der Kinder zu.

Seit 35 Jahre ist auch Elke Lemacher Aus Schürdt mit als Betreuerin dabei. Sie brachte und bringt nach wie vor ihre Erfahrung aus der Arbeit mit den Pfadfindern in den Ferienspaß ein. In diesem Jahr erhielt ihre Begeisterung einen Dämpfer. Jeder der betreuenden Personen gibt in diesen 14 Tagen sein Bestes und ist bestrebt zum Wohle der Kinder zu agieren. So zeigte sie sich am Dankeschönabend im Westerwaldtreff erbost darüber, das am Abschlusstag ein Betreuer, der sich bei seiner „ehrenamtlichen“ Betätigung stark zurückhielt, die Kinder fragte wer für sie denn der beste Betreuer gewesen sei. Die Kinder, die längst nicht alle Betreuer kennen da sie nicht alle Angebote nutzten, das zu fragen sei ein Schlag ins Gesicht aller ehrenamtlichen Betreuer. Der Ferienspaß sei kein Leistungswettbewerb für Betreuer sondern eine Unterhaltungsaktion für die Kinder. Bürgermeister Ottmar Fuchs versprach sich dieser Sache anzunehmen.

Mitwirkende Vereine, Verbände, Unternehmen und Dienststellen waren: Die DPSG Schürdt/Oberlahr, Tennisclub „Rot/Weiß“ Flammersfeld, TuS Horhausen 04, Schützenverein Orfgen 1932, Schützenverein Maulsbach, Landfrauen Flammersfeld, Freiwillige Feuerwehr Horhausen, Monas Pferde Niederölfen, Kino Neitersen, Hotelpark „Der Westerwald Treff“ Oberlahr, Minigolfanlage Harry vom Dorf Flammersfeld, Kreisjugendamt Altenkirchen, Jojo-Tours Jünkerath, Geschenke Galerie Orfgen, Fotograf Wolfgang Wachow Schürdt sowie die Westerwaldbank in Flammersfeld und Horhausen.

Bürgermeister Fuchs dankte allen Beteiligten für ihr Engagement, das sich nicht nur auf die zwei Wochen beschränke sondern auch Vor- und Nachbearbeitungszeit beanspruche. Er bat darum auch im kommenden Jahr wieder aktiv zu sein, ihm und seinen Mitarbeiterinnen Nadja Wiesbaum-Hümmerich und Julia Gahlmann mit Rat und Tat, Wünschen und Änderungen zu helfen. (wwa) Fotos: Wachow