Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

NEUWIED – Ampeln in der Hermannstraße defekt – In der Hermannstraße in der Neuwieder Innenstadt sind zwei Ampeln ausgefallen. Und zwar an den Einmündungen Heddesdorfer Straße und Schlossstraße. Eine Reparatur des defekten Steuergerätes ist leider nicht mehr möglich, es muss daher komplett ausgetauscht werden. Die Stadtverwaltung hofft, die Anlage bis Ende kommender Woche wieder in Betrieb nehmen zu können, und bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht.