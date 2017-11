Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Knuspermarkt wird zum Treffpunkt – Rahmenprogramm für Groß und Klein – Der Neuwieder Knuspermarkt lädt nicht nur zum Bummeln ein, sondern mit seinem abwechslungsreichen Rahmenprogramm auch zum Verweilen ein. So können alle Feierlustigen am Mittwoch, 29. November, von 16:00 bis 19:00 Uhr an der Feuerzangenbowle-Hütte eine Apres Ski machen. Etwas gediegener wird es mit „SAM Sound and Music“ am gleichen Tag ab 17:00 Uhr auf der Bühne. Am Freitag, 1. Dezember, spielen von 18:00 bis 20:00 Uhr die schon bekannten „Blechjedöns“ auf der Bühne im Kinder-Knusperland. Weihnachtlich wird es am Samstag, 2. Dezember, ab 17:00 Uhr mit dem Chor der Mennonitengemeinde auf der Bühne und ab 19:00 Uhr mit Melanie Junglas im Kinder-Knusperland. Musikfans werden sich sicherlich auf die Band „Ohne Filter“ freuen. Die Jungs spielen am Sonntag, 3. Dezember, ab 17:00 Uhr. Zeitgleich singt der Frauenchor 1989 Heimbach-Weis im Kinder-Knusperland. Ab 17:30 Uhr gibt das das Koblenzer Duo „Scotch Cart“ mit Coversongs hier sein Debüt auf dem Knuspermarkt.

Auch für die kleineren Besucher gibt es im Kinder-Knusperland ein eigenes Programm. Am Mittwoch, 29. November, werden von 15:30 bis 16:00 Uhr und von 16:30 bis 17:00 Uhr Geschichten erzählt. Die Pfadfinder „Stamm der Piraten“ beschäftigen sich am Freitag, 1. Dezember, von 16:00 bis 17:30 Uhr mit den Kindern. Stockbrotbacken heißt es am Samstag, 3. Dezember, von 12:00 bis 16:00 Uhr mit dem Wassersportverein Neuwied und am Dienstag, 5. Dezember, gibt es ab 15:00 Uhr wieder die beliebte Weihnachtsaktion des Lokalanzeigers.