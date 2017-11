Busunfall in Wissen

Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall zwischen Bus und zwei Personenwagen in Wissen – Donnerstagmorgen, 23. November, befuhr eine 37jährige Busfahrerin gegen 07:35 Uhr mit einem Omnibus die Bahnhofstraße in Wissen und beabsichtigte an der Einmündung der Straße „Güterbahnhof“ nach rechts abzubiegen. Auf Grund der fahrgeometrischen Eigenschaften des großen Fahrzeuges musste die Fahrerin zunächst nach links zur Fahrbahnmitte hin ausscheren, um dann überhaupt nach rechts abbiegen zu können.

Zwischenzeitlich hatte sich hinter dem Omnibus aus Richtung Stadtmitte ein Pkw mit einem 28jährigen Fahrer genähert, der auf der Bahnhofstraße geradeaus weiter fahren wollte, dazu aber rechts an dem vor ihm nach links ausgescherten Bus vorbeifahren wollte.

Als sich beide Fahrzeuge nebeneinander befanden, bog der Omnibus nach rechts ab und drückte den neben ihn befindlichen „rechts überholenden“ Pkw schräg in den Einmündungsbereich, sodass dieser Pkw seinerseits nochmals gegen die Fahrerseite eines im Einmündungsbereich der Straße „Güterbahnhof“ verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 59jährigen Frau drückte.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Polizei, von 27.000 Euro, und die Fahrerin des verkehrsbedingt im „Güterbahnhof“ stehenden Pkw wurde durch den heftigen Anprall auch noch leicht verletzt. Quelle: Polizei