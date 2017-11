Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleiner Dreh – große Hilfe im Kampf gegen Kinderlähmung – Getreu dem Motto „Sparkasse – mehr als eine Bank“ engagiert sich die Sparkasse Westerwald-Sieg auf vielfältige Weise, insbesondere als Förderer und Sponsor vieler gemeinnütziger Projekte in der Region. Manchmal sind es aber auch Kleinigkeiten, wie die Sammlung von Kunststoffdeckeln, die eine große Wirkung entfalten. Wer hätte gedacht, dass der Kunststoffdeckel unserer Wasserflasche Leben retten kann?

Durch die Sammlung von Kunststoffdeckeln mit einem maximalen Durchmesser von 4 cm und den anschließenden Verkaufserlös wird das Programm „End Polio Now“ mit dem weltweiten Vorhaben, dass kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll, unterstützt. Mit 500 Deckeln kann eine Impfdosis finanziert werden.

Im Sommer startete die Sparkasse Westerwald-Sieg eine interne Sammelaktion für alle Mitarbeiter/innen. Jede Geschäftsstelle, jeder Bereich wurde mit einem besonderen Sammelbehälter ausgestattet. Grundsätzlich kommen die Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen, Getränkekartons (Milch, Saft usw.) und auch das gelbe Überraschungsei ohne weitere Prüfung für die Aktion in Frage.

Aufgrund der großen Resonanz aus der Mitarbeiterschaft wurde die Sammelaktion ausgeweitet. In Kooperation mit dem Rotary Club Westerwald möchte die Sparkasse dazu aufrufen, sich im Kampf gegen Kinderlähmung zu beteiligen und bietet auch für die Bürgerinnen und Bürger in der Region ihre Geschäftsräume als Sammelstellen an. Die gesammelten Deckel werden von der Sparkasse an den Verein Deckel drauf e.V. zur entsprechenden Verwertung weitergeleitet.

In den letzten Monaten kamen bereits viele Kartons mit Kunststoffdeckeln zusammen und es sollen bis zum 30. April 2018 noch viel mehr werden. Jeder kann bei der Sammelaktion mitmachen und helfen, Leben zu retten.

Foto: Michael Bug, Vorstand Sparkasse Westerwald-Sieg und Johannes Malmedie, Rotary Club Westerwald