Veröffentlicht am 23. November 2017 von wwa

NEUWIED – Beigeordneter Mang überzeugt als Vorleser an Grundschule – Während des Vorlesetags vermittelten in diesem Jahr bundesweit mehr als 170.000 prominente Vorleser Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit von Büchern und erfüllten so eine wichtige Vorbildfunktion. Großen Spaß beim Zuhören hatten auch die 36 Kinder der Klassen 2a und 2c der Grundschule St. Georg in Irlich. Im Foyer der Schule las der Schuldezernent der Stadt Neuwied, Michael Mang, den Mädchen und Jungen das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten vor. Mit lautmalerischen Beiträgen, mit Iahs, Wuffs, Miaus und Kikerikis, unterstützten die Kinder Mang begeistert in seiner Rolle als Vorleser. Schulrektorin Jutta Spang überreichte den Schülern und dem städtischen Beigeordneten eine Urkunde, verbunden mit der Bitte, auch im nächsten Jahr wieder als Zuhörer und Vorleser dabei zu sein. Mang betonte, dass er viel Gefallen an der Rolle des Vorlesers gefunden habe. „Das habe ich auch der StadtBibliothek zu verdanken“, verriet der Dezernent. „Dort hat man mich gut beraten und mir das richtige Buch empfohlen“.