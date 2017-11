Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

NEUWIED – Küche schmückt das Außengelände der „Kinderburg“ – Die Nachbarn der „Kinderburg“ konnten kürzlich ein ungewöhnliches Treiben auf dem Außengelände der städtischen Kindertagesstätte in Heddesdorf beobachten. Zwei Erzieherinnen und vier hoch engagierte Väter hatten sich bereit erklärt, an einem Samstag eine selbst gebaute Kinderküche aufzustellen. Doch warum? Den Erzieherinnen war aufgefallen, dass die Kinder auch auf dem Außengelände immer wieder neue Herausforderungen suchen, das Prinzip der Lebensnähe in ihr Spiel integrieren und es lieben, zu experimentieren. Alles Aspekte, die die Kinderküche aufgreift. Mit viel Geschick und Können planten, organisierten und arbeiteten die Väter – bis nach etwa acht Stunden eine für Kinder perfekte Küche auf dem Gelände stand. Die ehrenamtlichen Zimmermänner legten dabei besonderes Augenmerk auf die Unfall- und Gefahrenprävention: So schliffen sie alle Hölzer ab und rundeten die Kanten ab. Im Laufe des Tages begutachteten ihre Kinder stolz den Fortschritt der Arbeiten. Eine Pizza war der Lohn für die Mühen der Väter. „Bei dieser Aktion wurde allen wieder bewusst, dass Erziehungspartnerschaft und die Anwesenheit von Vätern in der Kita eine ganz besondere Rolle spielen“, resümierten die Erzieherinnen.