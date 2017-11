Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit in Textverarbeitung mit Word – neuer Kurs startet in Altenkirchen – Die Kreisvolkshochschule bietet am 4. und 11. Dezember jeweils in der Zeit von 17:45 bis 21:00 Uhr das zweiteilige Kompaktmodul „Word 2010 – Seriendruck“ in Altenkirchen an. Der Kurs richtet sich an Interessierte mit Vorkenntnissen, die die speziellen Funktionen der Seriendruckumgebung des Programms kennenlernen möchten. Inhalte des Kurses sind beispielsweise das Kennlernen und Pflegen von Datenquellen, das Einfügen von Seriendruckfeldern in ein Dokument und das Definieren von Regeln. Darüber hinaus zeigt Kursleiter Jörg Orthen Methoden um Datensätze für selektives Drucken auszuwählen sowie für das Einrichten von Etiketten und Briefumschlägen.

Die Teilnahmegebühr für den Kurs beträgt 40 Euro. Informationen oder Anmeldungen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de möglich.