Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleinode der Baukunst – Federzeichnungen von Werner Engelbert (†) – Ausstellungseröffnung am 29. November im Foyer der Kreisverwaltung – Ab dem 29. November bis zum 19. Januar 2018 zeigt das Kreishaus im Rahmen der Reihe „Kunst und Kultur im Kreishaus“ Werke des im Januar verstorbenen Künstlers Werner Engelbert aus Waldbröl. Werner Engelbert, der auch als Zeichner und Illustrator für das Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen bekannt war, verewigte in filigranen Feder-Tuschezeichnungen markante Gebäude und Kulturdenkmäler aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Vernissage findet am Mittwoch, 29. November, ab 18:00 Uhr im Foyer der Kreisverwaltung Altenkirchen statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist von montags bis mittwochs 07:30 bis 17:30 Uhr, donnerstags von 07:30 bis 18:00 Uhr und freitags von 07:30 bis 13:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Anmeldung zur Vernissage unter der Rufnummer 02681/81-2036 (Annemarie Schmalz) oder per Email: annemarie.schmalz@kreis-ak.de.

Foto: Zu den Vorbereitungen zur Ausstellung zählte auch das Rahmen der Werke, die dem Kreisarchiv 2011 als Sammlung übergeben wurden.