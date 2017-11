Veröffentlicht am 23. November 2017 von wwa

NEITERSEN – KiJuNei bastelt für Dorfverschönerung in der Vorweihnachtszeit – Zahlreiche Eltern und Kinder fanden sich bei Simone Bellersheim in Neitersen ein, um an der vorweihnachtlichen Verschönerungsaktion teilzunehmen. An zwei Tagen wurde gemalt, geschnitten und gesägt und nicht mit Farbe gespart um möglichst viel weihnachtlichen Schmuck zu basteln. Große rote Lackschleifen werden die Bäume in Neitersen schmücken, genauso wie die buntbemalten runden Holzscheiben. Tannenbäumchen und Engelsflügel wurden aus Holz ausgesägt und gold- und silbern bemalt. In einem kleinen beheizten Stall wurden die Kunstwerke getrocknet. Gegen die Kälte gab es warme Getränke und ein Lagerfeuer um sich zwischendurch zu wärmen. (rewa) Fotos: Renate Wachow