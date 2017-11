Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

HORHAUSEN – Sitzung des Ortsgemeinderates Horhausen – Am Freitag, 8. Dezember findet ab 18:00 Uhr in der Gaststätte „Rudi’s Schlemmerstube in Horhausen, Rheinstraße 40 eine nichtöffentliche und öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung: 18:00 Uhr

Grundstücksangelegenheiten; Stellungnahme Bauanträge /Bauvoranfragen; Städtebauförderung „Ländliche Zentren – Kleinere Städte und Gemeinden“ – Private Modernisierungsmaßnahmen;

Öffentliche Sitzung: 18:30 Uhr