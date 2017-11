Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Weihnachtlicher Kunst – & Hobbymarkt in der Werkstatt in Flammersfeld – Auch in diesem Jahr lädt die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen zum traditionellen Kunst – und Hobbymarkt ein. In vorweihnachtlicher Atmosphäre findet dieser Markt auf dem Gelände der Westerwald- Werkstätten der Lebenshilfe, Auf der Brück 4, 57632 Flammersfeld, am Samstag, 02. und Sonntag, 03. Dezember, in der Zeit von 11:00 bis 17:00Uhr, statt.

Ganz im Sinne der Inklusion, werden handgefertigte Artikel der Lebenshilfe, sowie von Ausstellen der näheren und weiteren Umgebung, angeboten. Weihnachtliche Holzfiguren, Schmuck, Adventskränze und vieles mehr werden Sie dort finden. Ein reichhaltiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, wie z.B. selbstgebackenen Kuchen der Landfrauen Flammersfeld, Wildgulasch, Reibekuchen oder Glühwein, aus unserer Küche. Weiter bietet der weihnachtliche Markt eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen, sowie ein weihnachtliches Angebot für die Kleinsten. Der inklusive Chor der Westerwald- Werkstatt Flammersfeld und die Trommlergruppe der Lebenshilfe werden sie musikalisch unterhalten. Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie.