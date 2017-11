77jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 23. November 2017 von wwa

BETZDORF – Zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Zwei Fahrradfahrer wurden am Mittwochabend, 22. November, gegen 18:05 Uhr bei einem Unfall in Betzdorf auf der Friedrichstraße verletzt. Eine 77jährige Frau und ein 18jähriger Mann begegneten sich mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg zwischen der Einmündung Steinerother Straße und Reifenhändler. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Radfahrer, die dadurch zu Fall kamen. Die 77jährige fiel auf die viel befahrene Straße und wurde durch glückliche Umstände nicht von einem Pkw erfasst. Dennoch wurde sie schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18jährige wurde nur leicht verletzt.