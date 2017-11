Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

MARIENSTATT – Bezirksverband Marienstatt – Der Bezirkseinkehrnachmittag der Schützenbruderschaften Friesenhagen, Gebhardshain, Mudersbach, Niederfischbach, Selbach, Schönstein und Birken-Honigsessen findet am Samstag, 02. Dezember, in der Abtei Marienstatt statt. Um 14:00 Uhr erfolgt die Begrüßung durch Abt Andreas. Nach einer vorweihnachtlichen Andacht können sich die Teilnehmer/innen über das bevorstehende und abgelaufene Schützenjahr der Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen austauschen. Wer im Anschluss Lust auf ein frisch gezapftes, eigen gebrautes Bier und ein leckeres Essen hat, findet im klostereigenen Brauhaus ein Plätzchen zum Verweilen. Anmeldungen sind vorab bei dem Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann, auch per Email unter der Adresse Jfgehrmann@t-online.de, erwünscht. Die Veranstaltung findet in ziviler Kleidung statt. Der Bezirksvorstand freut sich auf einen positiven Jahresrückblick und die rege Teilnahme der Bruderschaften.