KOBLENZ – Projekte, Positionen, Perspektiven – Jahresausstellung Architektur des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe – Zum vierten Mal stellt der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe Architektur der Hochschule Koblenz studentische Arbeiten unter dem Titel „Projekte, Positionen, Perspektiven“ aus. Es werden die besten Stegreife, Semesterarbeiten und Abschlussarbeiten der Bachelor- und Masterabsolventen des Jahres zu sehen sein. Eröffnet wird die Ausstellung am 11. Dezember um 18:00 Uhr im feierlichen Rahmen durch den Prodekan Prof. Ulof Rückert. Die Ausstellung findet vom 12. bis 15. Dezember in der Rheinstraße 17 in Koblenz statt und kann dort täglich von 13:00 bis 21:00 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.