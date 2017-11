Veröffentlicht am 25. November 2017 von wwa

HACHENBURG – Sicher im Sattel mit Gerhard Judt – Westerwald Bank verabschiedet langjährigen Fahrradsicherheitstrainer – Eine Vielzahl von Kindergartenleiterinnen und Erzieherinnen der heimischen Kindergärten und Kitas machten Gerhard Judt die Aufwartung in der Westerwald Bank, um sich vom langjährigen Fahrradsicherheitstrainer zu verabschieden. Georg Rödder, Marktbereichsleiter der Westerwald Bank in Wissen und Betzdorf/Kirchen, und gleichzeitig Judts Mitbürger aus Katzwinkel hielt die Laudatio auf den rührigen Mann. Bereits seit 30 Jahren verhilft Judt mit seinem Trainingsprogramm zu mehr Sicherheit im Sattel und größerer Routine im Umgang mit dem Fahrrad. Tausende von Kindern in der Region von Sieg und Westerwald haben bis heute davon profitiert. Getreu dem Motto „Mit Helm ist cool!“

Den Vorschulkindern wird vor Ort im Kindergarten die Handhabung ihres eigenen Fahrrades vorgestellt. Neben dem theoretischen Teil mit Lehrfilm und „Falltest“ bekommen die Kinder die wichtigsten Ausstattungsmerkmale eines verkehrssicheren Fahrrads gezeigt und dürfen im Anschluss in einem kleinen Fahrübungs-Parcours ihre Fahrkünste unter Beweis stellen. Diese Herausforderung bewältigte Gerhard Judt mit Bravour und viel Freude und so kommt es, dass im letzten Jahr über 60 Kinder an dem jeweiligen Trainingstag erstmalig Radfahren gelernt haben.

Die Westerwald Bank führt diese Trainings bereits seit nunmehr zehn Jahren gemeinsam mit Gerhard Judt durch und sorgt für die Finanzierung, Gerhard Judt übernimmt das Training mit den Kindern und die Jugendberater der Bank begleiten oftmals vor Ort.

Vorschulkinder der Evangelischen Kindertagesstätte Hachenburg sangen eigens ein umgeschriebenes Lied für den Trainer und trieben ihm doch ein paar kleine Tränen des Abschiedes in die Augen. Die terminlich verhinderte Sozialministerin von Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, sandte ihm ein herzliches Dankesschreiben und bezeichnete ihn als Vorbild im Land.

Bereits im November 2009 überreichte der damalige Wirtschaftsminister und heutige Landtagspräsident von Rheinland-Pfalz, Hendrik Hering, Gerhard Judt die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland. Er tat dieses mit den Worten: „Wir ehren damit einen sehr engagierten Bürger, der sich über Jahre hinweg selbstlos in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und damit einen wichtigen Beitrag für unser Gemeinwesen geleistet hat.“

Gerhard Judt hat innerhalb der zehn Jahre insgesamt 12.018 Kinder im sicheren Radfahren unterwiesen, rund 500 Kinder lernten erst im Lehrgang Rad fahren. Alleine in diesem Jahr haben wieder deutlich über 1000 Kinder an seinen Fahrradsicherheitstrainings in 95 Kindergärten teilgenommen. Ganz bemerkenswert: 30.000 Kilometer legte er im Dienste der Kinder zurück.

Foto (v.l.): Gerhardt Judt empfängt aus den Händen von Georg Rödder (Marktbereichsleiter Wissen und Betzdorf/Kirchen) eine besondere Urkunde zum Abschied. Die Jugendberater der Westerwald Bank und der Enkelsohn Tom von Gerhardt Judt freuen sich.