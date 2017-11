Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

BETZDORF – JSG Betzdorf/Wissen B-Mädels siegen auch in fremder Halle – GW Mendig – JSG Betzdorf/Wissen 12:18 (7:9) – Im Spiel gegen GW Mendig ließen sich die B-jugendlichen Mädels der JSG Betzdorf/Wissen auch von der Abwesenheit des Trainers nicht irritieren und gewannen sicher mit 18:12. Die Mannschaft wurde vertretungsweise von Rolf Jung auf das Spiel eingestellt und gut gecoacht.

Während es nach dem ersten Spielabschnitt noch ein recht ausgeglichenes Spiel war (7:9), konnten die JSG ihre Leistungen in der zweiten Halbzeit nochmals steigern und das Spiel am Ende recht deutlich mit 18:12 für sich entscheiden. Nach zwei spielfreien Wochen steht im Jahr 2017 nur noch ein Spiel auf dem Plan. Am 9. Dezember geht es in der Wissener BBS Halle gegen den Tabellenführer aus Neustadt. Um 15:30h findet der Anwurf statt.

Es spielten: Jana Steiger – Gina Brühl, Lea Vogel, Ines Brück, Jule Flender, Lisa Demmer, Isabelle Rödder, Sophie Krafft und Celina Jung.