38 LandFrauen und ein LandMann starten zu einer Tagesfahrt nach Dillenburg

Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Leckere Erlebnisreise in die Welt der Schokoladenmanufaktur – 38 LandFrauen und ein LandMann starteten zu einer Tagesfahrt nach Dillenburg. Erstes Ziel war die Schoggi-Erlebniswelt der Firma Läderach. Ein kurzer Filmvortrag gab zu Beginn Einblicke in die Entstehungsgeschichte und wie aus Kakaobohnen die feinen Läderach Spezialitäten entstehen. Bei der anschließenden Führung konnte man den Konditoren und Confiseurs über die Schulter blicken und live mitansehen, wie unter den flinken Händen aus flüssiger Couverture wahre Kunstwerke entstehen.

An fünf Naschstationen kam man ausreichend in den Genuss dieser Köstlichkeiten und lernte auch den Wert dieser in Handarbeit liebevoll kreierten Pralinen zu schätzen. Nach ausgiebigem Einkauf im Shop voller Leckereien ging es weiter zum gemeinsamen Mittagessen. Ein weiteres Highlight war der Besuch des Leinen- und Spitzenmuseums in Haiger-Seelbach. Im 1829 erbauten ehemaligen Rathaus befindet sich dieses in Deutschland einmalige Museum. Hier erfährt der Besucher, wie seit Jahrhunderten aus der Feldpflanze Flachs von der heimischen Bevölkerung in mühsamer Arbeit der Stoff für die Kleidung, das Leinen, hergestellt wurde.

Mit Erstaunen bewunderte man die originalen Gerätschaften, mit denen der Flachs gejätet, später ausgerauft, gerefft, gebrochen, geschwungen, gehechelt, gesponnen und zu Leinen gewebt wurde. Die aus eigenem Leinen genähte Wäsche und Kleidung war oft mit Stickereien und Spitze verziert. Auch hier konnten hübsche Mitbringsel erworben werden. Nach einem kurzen Aufenthalt in Dillenburg machte man sich auf die Heimreise.