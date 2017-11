Veröffentlicht am 24. November 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieds Silhouette leuchtet auch daheim – Tourist-Information hat interessante neue Artikel im Angebot – Eine Vielzahl interessanter Artikel mit engem Bezug zur Deichstadt finden sich in der Neuwieder Tourist-Info (TI) – und zur Adventszeit hält sie nun einige ganz spezielle bereit. Das dürfte vor allem die interessieren, die es in der dunklen Jahreszeit gern etwas heller haben. Doch nicht nur sie können Neuwied jetzt glatt zum Leuchten bringen; beispielsweise mittels eines massiven Teelicht-Ständer aus hellem Wachs, den ein braunes Filzband mit Neuwied-Schriftzug und Pegelturm schmückt. Gefertigt wird dieses Accessoire übrigens per Hand in den Herforder Werkstätten, die sich für die Eingliederung von Menschen mit Handicaps in die Gesellschaft einsetzen – durch Teilhabe an Arbeitsprozessen.

Doch es gibt noch mehr Erhellendes: Weitere Wahrzeichen der Deichstadt wie Schloss, St.-Matthias-Kirche und Raiffeisenbrücke, fein herausgearbeitet in Form einer silberfarbenen Silhouette, umschließen ein hübsches Windlicht. Silhouette und Windlicht kommen als Bastelset in einer netten Schmuckbox daher. Hat man alles erst einmal zusammengesetzt und beleuchtet, erzeugen die prägenden Neuwieder Gebäude ein feines, faszinierendes Schattenspiel im Zimmer. Wer zudem noch Ordnung liebt, besorgt sich die gleiche Motivleiste auch als praktisches Schlüsselbrett.

Derjenige, der gern den Überblick fürs ganze Jahr hat, kann zum großen Kalenderblatt greifen, auf dem alle Neuwieder Veranstaltungstermine verzeichnet sind. So verpasst man auf keinen Fall Currywurst-Festival, Gartenmarkt, Deichstadtfest oder Knuspermarkt. Dauerbrenner im Angebot der TI sind die lustige Deichstadt-Möwe, das elegante Schreibset und das Aufmerksamkeit erzeugende Neuwied-Bild mit Deichbauer Krups, Pegelturm und Raiffeisenbrücke in der Größe 80 mal 100 Zentimeter. Ein Abstecher zur Tourist-Info auf dem Luisenplatz lohnt sich für diejenigen, die auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk mit lokalem Bezug ist, also auf alle Fälle.