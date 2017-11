Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

NEUWIED – Richtiger Einsatz von Hilfsmitteln erleichtert den Alltag – Fachmann stellte Badezimmerausrüstung in den Mittelpunkt – Das Thema „Heil- und Hilfsmittel im Alltag“ stand erneut auf der Agenda einer Veranstaltung, zu der der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied in den Saal der Marktkirchengemeinde eingeladen hatte. Viele Zuhörer folgten den Ausführungen von Reha-Techniker Richard Erben. Während der Präsentation fand ein reger Austausch zwischen Publikum und Fachmann statt, so dass die Zuhörer wertvolle Tipps für die eigene Lebenssituation mit nach Hause nahmen.

Der Experte hatte ein breit gefächertes Repertoire vom Rollstuhl bis zu Hygieneartikel dabei, um die Handhabung der Hilfsmittel praktisch veranschaulichen zu können. Dabei setzte Erben dieses Mal den Schwerpunkt auf Orthopädie und die richtige Badezimmerausrüstung. Die Vorführung der modernsten Ausführung eines leicht zu handhabenden Badewannenlifts mit Akkubetrieb faszinierte die Zuhörer. Mit Interesse vernahmen sie, wie ein Standardrollstuhl mittels Positionierungskissen verbessert werden kann. Erben führte viele kleinere Hilfsmittel zur Erleichterung und Bewältigung des Alltags vor. Dazu zählten ein Duschklappsitz mit Saugnäpfen, ein höhenverstellbarer Duschhocker, eine Kopfwaschwanne oder eine spezifisch gepolsterte Schutzhose, die einen Oberschenkelhalsbruch verhindern kann. Auf großes Interesse stießen auch eine Arthritisschiene, die das Bein wieder in die richtige Position bringt und so Schmerzen reduziert, sowie ein Stoffdrehteller für den Autositz, der älteren und behinderten Personen das Ein- und Aussteigen wesentlich erleichtert.

Seniorenbeiratsvorsitzender Robert Raab dankte Richard Erben für die vielseitige und anschauliche Behandlung des Themas und nahm dessen Vorschlag, mit dem Seniorenbeirat einmal eine orthopädische Werkstatt zu besichtigen, gern an.

Foto: Reha-Techniker Richard Erben demonstrierte die Handhabung der Hilfsmittel.