Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Unterstützung für soziales Engagement – Unterstützung aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ kommt drei Vereinen aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zu Gute – Über eine Spende aus der „evm-Ehrensache“ können sich drei Einrichtungen aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach freuen. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Den Spendenbetrag übergab Norbert Rausch, Kommunalbetreuer der evm gemeinsam mit Bürgermeister Michael Merz, an die begünstigten Institutionen. „Die begünstigten Vereine leisten eine vorbildliche und wichtige Arbeit in unserer Verbandsgemeinde“, erklärt Michael Merz. „Ich freue mich, dass wir mit der Spende der evm dieses Engagement belohnen können.“ Die Spenden gehen an den Kulturkreis Ransbach-Baumbach e.V., Keramik erleben e.V. und die Karnevalsgesellschaft Nauort e.V..

Foto: Norbert Rausch übergibt den Spendenbetrag gemeinsam mit Bürgermeister Michael Merz und dem Ersten Beigeordneten Wolfgang Zirfas, an die begünstigten Vereine und Einrichtungen. Quelle: evm/Ditscher.