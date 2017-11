Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das Ev. Jugendreferat bietet eine neue Trauergruppe „Tief im Herzen“ für Eltern nach dem (frühen) Verlust eines Kindes an. Zu einem ersten Treffen lädt das Ev. Jugendreferat am Mittwoch, 20. Dezember, ab 19:00 Uhr ins Haus der Evangelischen Kirche, Stadthallenweg 16, Altenkirchen ein. Die Gruppe trifft sich danach jeden vierten Mittwoch im Monat immer um 19:00 Uhr in Altenkirchen. Der Einstieg in die Trauergruppe ist jederzeit möglich. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten: Ev. Jugendreferat, Carola Paas, 02681 8008-84, carola.paas@ekir.de oder bei Sabine Poscharnik, 0171 9552852, 02684 6089313, sabine.poscharnik@gmx.de.