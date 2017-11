Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

DERNBACH – „Einer für alle, alle für einen“ – Westerwald Bank unterstützt Raiffeisen-Campus in Dernbach – Im Rahmen der feierlichen Einweihung des neuen Schulgebäudes hat der Raiffeisen Campus in Dernbach von der Westerwald Bank eine Spende über 4.560 Euro für zwei Jahresstipendien erhalten. – Wilhelm Höser, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, gratuliert dem Raiffeisen-Campus zum neuen Schulgebäude und für die geleistete Arbeit. „Hilfe zur Selbsthilfe ist die wesentliche Wurzel des genossenschaftlichen Engagements, in dem sich Mehrere zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel, in diesem Falle eine bestmögliche Schulausbildung, zu erreichen“, so Vorstandssprecher Wilhelm Höser. Seit Jahren unterstützt die Westerwald Bank nachhaltig den Raiffeisen-Campus, der sich zu einem hoch attraktiven Bildungsangebot im Westerwald entwickelt hat. Die hohe Akzeptanz des Raiffeisen-Campus spiegelt sich auch in der Errichtung des weiteren Schulgebäudes wider. „Bildung zu fördern wird auch zukünftig für uns als Westerwald Bank, der größten Volks- und Raiffeisenbank im Westerwald, den Schwerpunkt unserer Förderung für unsere gemeinsame Heimat bilden“, so Höser.

Martina Düring vom Vorstand des Schulträgers des Raiffeisen-Campus und Schulleiter Bernhard Meffert bedankten sich ganz herzlich für die Spende, die die Westerwald Bank für die Dauer von acht Jahren bis zum Abschluss des ersten Abiturjahrgangs 2019 zugesichert hat.

Foto (v.l.) Dr. Ralf Kölbach (Vorstand Westerwald Bank), Bernhard Meffert (Schulleiter Raiffeisen-Campus), Wilhelm Höser (Vorstandssprecher Westerwald Bank), und Andreas Tillmanns (Vorstand Westerwald Bank) sowie Werner Böhnke (Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft. Die Westerwald Bank gratuliert dem Raiffeisen-Campus und unterstreicht ihr langjähriges Engagement mit einem symbolischen Scheck, dessen Betrag erneut für zwei Stipendien ausreicht. Diesen Einsatz hat sie für acht Jahre übernommen.