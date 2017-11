Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

WISSEN/HÖVELS – Volkstrauertag in Wissen und Hövels – Auch in Wissen und Hövels gedachte man am Volkstrauertag den Opfern von Krieg und Gewalt. Untermalt von Klängen der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen sowie des Spielmannszugs „Alte Kameraden“ Niederhövels und einigen Liedbeiträgen des Kirchenchors der katholischen Kirchengemeinde Wissen wurden Kränze an den jeweiligen Ehrenmalen niedergelegt. In den Ansprachen des Wissener Stadtbeigeordneten Claus Behner sowie von Wolfgang Klein, Ortsbürgermeister von Hövels, wurde deutlich: es darf nie wieder Krieg geben, denn dann würden alle Menschen verlieren. (hteb) Fotos: Sieht