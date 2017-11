A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 – Drei Schwerverletzte

Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

A K T U E L L – Flammersfeld – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 – Drei Schwerverletzte – Mittwochnachmittag, 22. November, gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B 256 kurz vor der Ortschaft Flammersfeld ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Vermutlich wurde eine Autofahrerin, die aus Richtung Schürdt kommend in Richtung Flammersfeld unterwegs war, von der tiefstehenden Sonne geblendet. Durch die Situation verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr im Kurvenanriss geradeaus auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Fahrerseite in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Fahrzeuges in dem sich ein Ehepaar befand. Die Unfallverursacherin schleuderte nach dem Zusammenprall einmal um die eigene Achse und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf ihrer Fahrspur liegen. Der entgegenkommende Wagen wurde ebenfalls um die eigene Achse geschleudert, geriet über den Fuß- und Fahrradweg auf den angrenzenden Grünstreifen, wo er entgegen seiner Fahrtrichtung liegen blieb. Die Straßenmeisterei sperrte die B 256 ab und leitete den Verkehr soweit möglich um. Im Einsatz befanden sich der DRK Rettungsdiest, Notarzt, Rettungshubschrauber und die Polizei Altenkirchen. Die Schwerverletzten wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. (wwa) Fotos: Wachow