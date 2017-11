A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 290 Kreuzung Giesenhausen

Veröffentlicht am 22. November 2017 von wwa

A K T U E L L – GIESENHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 290 Kreuzung Giesenhausen – Eine Person schwer verletzt – Mittwochmorgen, 22. November, gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 290 in der Gemarkung Giesenhausen. Ein BMW Fahrer missachtete, aus der Ortslage Giesenhausen kommend, die Vorfahrt einer Audi Fahrerin, die die L 290 aus Eichelhardt in Richtung Bahnhof Ingelbach befuhr. Der Audi krachte Frontal auf die Fahrerseite des BMW im Bereich der Fahrertür/B Holm. Der BMW schoss nach dem Zusammenprall quer über beiden Fahrbahnen der L 290, durch einen Straßengraben, durchbrach einen Weidezaun, blieb schließlich im Weidenboden stecken und kam zum Stillstand. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Leitstelle Montabaur alarmierte die Löschzüge Altenkirchen und Neitersen. Die Feuerwehr Altenkirchen befreite durch Einsatz von schwerem Rettungsgerät den Fahrer aus dem Fahrzeug. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben den Löschzügen Altenkirchen und Neitersen, Kräfte des DRK Rettungsdienstes, Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizei Hachenburg und der stellvertretende VG Wehrleiter Andreas Krüger. Die L 290 war für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme gesperrt. (wwa) Fotos: Wachow