Veröffentlicht am 21. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/WEYERBUSCH – Grundschüler erkunden die ev. Bücherei in Altenkirchen – Seit 2004 dreht sich am jeweils dritten Freitag im November alles um das Thema Lesen. Vor allem Kinder sollen so früh wie möglich mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt kommen. Die Erstklässler der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule in Weyerbusch hatten sich im Vorfeld schon die eigene Schulbücherei mit ihren Lehrerinnen Kerstin Winter und Margit Körmendy angesehen. Danach durfte jedes Kind sein Lieblingsbuch mitbringen.

Es gab einige Vorleser (Eltern, Großeltern uvm.), die aus den mitgebrachten Büchern der Kinder vorlasen. Schon hier hingen die Jungen und Mädchen gebannt an den Lippen der Vorleser. Der Höhepunkt war aber der Besuch der ev. Bücherei in Altenkirchen. Nachdem sich alle gesetzt hatten, begrüßte Annette Bach die Kinder und erzählte ihnen, dass jeder die Bücherei nutzen darf, die Anmeldung einmalig 1 Euro kostet und die Ausleihe kostenlos ist.

Aus den rund 13.000 Medien für Kinder und Erwachsene kann man dann auswählen: Bilderbücher, Literatur für Schulkinder und Jugendliche, Romane, Krimis, Biographien, Sachbücher, Ratgeber, Nachschlagewerke, Hörbücher, DVDs oder Spiele. Nach so viel Wissen durften die Kinder auf einem großen Wimmelbild verschiedene Buchtitel suchen und bekamen von Frau Bach noch eine Geschichte vorgelesen. Der Höhepunkt war dann das Erkunden der Bücherei. Die vielen Bücher, Spiele, CDs und DVDs brachten die Kinder ins Staunen. Alle waren sich einig, dass dies ein toller Vormittag war. Die beiden Lehrerinnen dankten den Eltern die gefahren waren, Frau Bach von der Bücherei und Sylvia Hassel (Lernpatin) ohne die ein solcher Tag nicht möglich gewesen wäre. Fotos: Privat