Veröffentlicht am 21. November 2017 von wwa

ASBACH – Kükenschlupf in Kitas und Schulen auch 2018 – Auch in 2018 führt der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Asbacher-Land e.V. sein Projekt „Vom Ei zum Küken“ kostenlos durch. Die Kinder und Erzieher können bei diesem Projekt erleben, wie aus einem Hühnerei ein Küken schlüpft. In den Einrichtungen werden Brüter mit befruchteten Hühnereiern aufgestellt. Der Schlupf der Küken erfolgt dann eine Woche später. Die Küken können anschließend noch einige Tage von den Kindern in einem Kükenheim beobachtet werden.

Die Bruteier werden von Vereinsmitgliedern für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Die geschlüpften Küken werden nach dem Aufenthalt in den Einrichtungen den Züchtern übergeben und von diesen werden die Küken großgezogen. Da nur noch wenige Termine frei sind, ist es ratsam sich schnell anzumelden. Ansprechpartner: Theo Freund Telefon: 02683-43209 Mail: theo.freund@web.de

Vorschau: https://www.youtube.com/watch?v=S2C9D0P013c