Schutzengel war auf gleicher Höhe mit sechsjährigem Mädchen

Veröffentlicht am 21. November 2017 von wwa

UNNAU – Sechsjähriges Kind bei Unfall verletzt – Am Montagnachmittag, 20. November, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich in Unnau ein Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind verletzt wurde. Die Sechsjährige war zuvor in einem Linienbus unterwegs und stieg in der Unnauer Straße aus. Im Anschluss wollte es hinter dem Bus die Straße überqueren. Hierbei übersah es jedoch einen auf der Unnauer Straße fahrenden Pkw, der trotz einer Vollbremsung eine leichte Kollision nicht verhindern konnte. Die Sechsjährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.