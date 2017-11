Veröffentlicht am 21. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sicherheit bei der himmlischen Weihnacht 2017 in der Stadt Altenkirchen – Betonklötze sollen die „Himmlische Weihnacht“ schützen – Um für mehr Sicherheit auf der Altenkirchener Himmlischen Weihnacht und Après Ski-Party am 2. Dezember zu sorgen, hat die Verbandsgemeinde Altenkirchen Straßensperren angeschafft. Gespräche zur Sicherheit unter Beteiligung des Veranstalters Aktionskreis Altenkirchen e.V., der Polizei und der Mitarbeiterschaft des Ordnungsamtes hat es bereits im Spätsommer gegeben. Auch fand ein Ortstermin statt, zu dem Vertreter von Polizei, Verwaltung und Feuerwehr zugegen waren. Alle Beteiligten waren sich einig, dass ein Einsatz von Absicherungsmaßnahmen in Form von Betonklötzen sinnvoll sein könnte. Zusätzlich werden auch die stichprobenweise Taschen- bzw. Rucksackkontrollen bei der Veranstaltung durchgeführt.

Die Sperren, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Betonklötzen, werden am Ein- und Ausgang der Wilhelmstraße aufgestellt und sollen das Einfahren in den Innenbereich verhindern. Rettungskräfte und Lieferverkehr werden dennoch passieren können. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf Terroranschläge in anderen Städten. Volker Schütz, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, betonte: „Der gestiegenen Gefahrenlage, unter Berücksichtigung der Geschehnisse in Nizza, Berlin, Stockholm, Barcelona und New York müssen wir Rechnung tragen, auch wenn wir uns nicht mit diesen Metropolen vergleichen.“

„Das Ziel der vorgestellten Maßnahmen ist, Übergriffe auf Gäste der Himmlischen Weihnacht zu erschweren“, sagte Katja Lang, erste Vorsitzende des Aktionskreises Altenkirchen e.V. Gefahrenstellen sollten, soweit möglich, beseitigt werden. Ein allumfassender Schutz sei jedoch nicht möglich.

Fred Jüngerich, Verbandsgemeinde Altenkirchen, weiß, wie ungünstig sich eine Extra-Sicherheitsumlage auf Kosten der Veranstalter auswirken würde. Aus diesem Grund hat sich die Verbandsgemeinde gemeinsam mit der Stadt Altenkirchen dazu entschieden, die Anschaffungskosten der Sicherheitselemente zu übernehmen, um gemeinsam im Jahr 2017 einen gelungene Veranstaltung durchführen zu können.

Stadtbürgermeister Heijo Höfer begrüßt die effizienten Sicherheitsmaßnahmen. Aber er sagt auch: „Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten und müssen alles dafür tun, dass unsere freie Art zu feiern erhalten bleibt“. Zukünftig können die Betonbarrieren auch für andere Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen eingesetzt werden. Interessenten können sich gerne im Rathaus melden.