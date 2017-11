Veröffentlicht am 21. November 2017 von wwa

NEUWIED – Kino für Kinder: Jury verleiht Preise – Gewinner des Malwettbewerbs werden ausgezeichnet – Die Reihe „Kino für Kinder“ feierte vor zehn Jahren ihr Debüt. Das war für die Veranstalter Anlass genug, einen Malwettbewerb ins Leben zu rufen. Die Gewinner werden am 6. Dezember geehrt. „Kino für Kinder“: Das ist ein erfolgreiches Kooperationsmodell zwischen dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, dem Minski-Team und den Filmtheaterbetrieben Weiler. In diesem Jahr feierte es sein zehnjähriges Bestehen. Bei der dritten Aufführung innerhalb der aktuellen Reihe am Mittwoch, 6. Dezember, um 16:00 Uhr im Metropol-Kino gibt es daher eine Besonderheit. Bevor „Petterson und Findus – Das schönsten Weihnachten überhaupt“ erleben, erhalten die Sieger eines Malwettbewerbs, bei dem Kinder ihren Lieblings-Filmhelden zeichnen konnten, ihre Preise – eine kleine Bescherung vor Heiligabend sozusagen. Sie dürften dann den Film, in dem Kater Findus die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest in die Pfoten nimmt, besonders erfreut verfolgen.

Im neuen Jahr wird die Reihe fortgesetzt; am 10. Januar mit dem Disney-Filmklassiker „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, am 7. Februar tanzt die „Ballerina“ und am 7. März geht die „Häschenschule“ auf die „Jagd nach dem goldenen Ei“. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16:00 Uhr im Metropol-Kino. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 4 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf online über www.kinoneuwied.de oder per Anruf an die Nummer 02631 243 32 oder 232 51.