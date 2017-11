Veröffentlicht am 21. November 2017 von wwa

SELBACH – Sachbeschädigungen und Vandalismus in Selbach – Die Kirche in der Ortsgemeinde Selbach/Sieg wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 09. und Montag, 13. November, von unbekannten Täter(n) heimgesucht. So wurde an einem vorgelagerten Gebäudekomplex eine Fensterscheibe beschädigt und im Innenraum der Kirche Bibeln aus einem Ständer herausgenommen und im Kirchenraum verstreut, sowie das Weihwasser aus dem Spendergefäß abgelassen.

Zudem wurde im Bereich eines Nebeneinganges der Kirche der Sockel eines Gedenkkreuzes mit Farbe beschmiert. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde weiterhin bekannt, dass bereits zwei Wochen zuvor, um den 06. November, an einem circa 100 Meter oberhalb der Kirche befindlichen Wegekreuz, im Bereich „Hohler Weg“, die Christusfigur abgerissen. Hinweise zu den angezeigten Straftaten werden von der Polizeiwache Wissen, 02742/9350, erbeten.