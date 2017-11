A K T U E L L – Der 54jährige Hans Gerd Bauer wird vermisst

Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

A K T U E L L – WISSEN – Vermisstensache – Kripo Betzdorf bittet um Hinweise – Seit den Sonntagabend, 19. November, 18:30 Uhr, wird der 54jährige Hans Gerd Bauer-Seiwert, in der Fachklinik in Wissen vermisst. Herr Bauer-Seiwert ist wohnt in Pracht bei Hamm/Sieg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet. Herr Bauer-Seiwert wird wie folgt beschrieben:

– Circa 170 cm,

– schlanke Figur,

– blonde, rötliche Haare,

– Oberlippenbart.

Der Gesuchte dürfte mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer dunklen Hose bekleidet sein. Die Rundfunkanstalten werden wegen der Gefährdungslage für den Vermissten um wiederholten Fahndungsaufruf gebeten. Hinweise zu dem Aufenthalt und dem Verbleib des Herrn Bauer-Seiwert bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.