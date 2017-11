Neuwieder Bürgerbüro der AfD wird zur Lesebühne für Kinder

Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) beim Vorlesetag: Positive Entwicklung von Kindern fördern – Freitag, 17. November verwandelte sich das Neuwieder Bürgerbüro der AfD in eine Lesebühne für Kinder. Dr. Jan Bollinger, der Landtagsabgeordnete der AfD, las humorvolle Tierfabeln und Märchen für kleine Zuhörer vor. Die Aktion fand im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags statt. Dr. Jan Bollinger: „Eine rundum gelungener Nachmittag, der mir viel Freude bereitet hat. Es war schön zu sehen, wie interessiert und gebannt die Kinder zugehört haben. Kindern etwas vorzulesen ist eine gute Sache, für die ich mich gerne einsetze.“

Studien belegen, dass die meisten Kinder vom Vorlesen gar nicht genug bekommen können: 91 Prozent der Jungen und Mädchen in Deutschland gefällt es, wenn ihnen vorgelesen wird. Sie finden es gemütlich und lieben es, wenn sich die Eltern Zeit für sie nehmen. Dr. Jan Bollinger erläutert: „Die Freude am Lesen und an unserer schönen deutschen Sprache ist wichtig für eine positive Entwicklung und gute Bildungschancen von Kindern. Den Vorlesetag begrüße ich daher als sinnvolle Initiative, an der ich mich auch nächstes Jahr wieder gerne beteiligen werde“.