Polizei Bonn sucht Einbrecherduo

Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

BONN – Versuchter Wohnungseinbruch in Vilich-Müldorf – Wer kennt diese beiden Personen? – Zwei bislang unbekannte Personen sind verdächtig, am Dienstag, 03. Oktober, gegen 10:45 Uhr versucht zu haben, in ein Mehrparteienhaus in der Straße „Am Herrengarten“ in Vilich-Müldorf einzubrechen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kletterte einer der beiden Tatverdächtigen hierzu auf einen Balkon, während sein Begleiter vor dem Haus wartete. Ein aufmerksamer Nachbar fotografierte die Tatverdächtigen. Nachdem er sie angesprochen hatte, flüchteten beide in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Vilich-Müldorf.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, werden auf richterlichen Beschluss Bilder der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der Personen. Diese nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen. Quelle: Polizei