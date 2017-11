Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vorweihnachtliches Chorkonzert in der Christuskirche Altenkirchen – Der gemischte Chor „Canto al Dente“ aus Weyerbusch lädt zu einem vorweihnachtlichen Matinee Konzert in die Christuskirche Altenkirchen. Unter der Leitung von Michael Sauerwald werden Songs aus Deutschland, England, USA und Italien präsentiert. Mit dabei sein wird auch das Frauenensemble „Encantada“ unter der Leitung von Kristin Knautz, am Klavier Peter Scholl. Konzertbesucher können sich auf Heiteres und Besinnliches zur Adventzeit freuen! Termin ist Sonntag, 3. Dezember, ab 11:30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Foto: Renate Wachow