Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

HAMM/SIEG – Rheinlandliga Frauen: HSG Mertesdorf-Ruwertal – VfL Hamm 32:23 – Chance verpasst vom Tabellenende wegzukommen. – Zwanzig Minuten lang agierte man gut. Die Abwehr ließ nicht viel zu und im Angriff spielte man geduldig, bis sich Lücken bei der Heimmannschaft auftaten. So lag man auch in Führung und verpasste es, diese auszubauen. Dann jedoch kam wieder die alte Spielweise durch. Zu schnell, zu hektisch abgeschlossene Angriffe führten zu Tempogegenstößen, welche Mertesdorf sicher verwandelte und bis zur Pause mit sechs Toren vorentscheidend davonziehen konnte.

Die Halbzeitansprache erzielte auch keine Wirkung und so verließ man die Halle auch in der Höhe verdient als Verlierer. „Wir müssen endlich geduldiger spielen. Der Handball, mit dem wir in der Bezirksliga Meister geworden sind, funktioniert in der Rheinlandliga nicht, weil die Gegner schneller sind. Die Abwehrreihen müssen bespielt werden, bis die Konzentration nachlässt und Lücken entstehen. Das bekommen wir immer nur phasenweise hin. Da müssen wir lernen“, fasste Trainer Niko Langenbach die Situation zusammen. (Vereinsbericht)