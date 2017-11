Verkehrsunfall im Daadener Kreisverkehr

Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

DAADEN – Lkw überfährt Sperrfläche – Etwa 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Kreisverkehr in Daaden am frühen Montagmorgen, 20. November, um 04:50 Uhr. Ein 50jähriger und ein 39jähriger Mann befuhren mit ihren Fahrzeugen die Landesstraße 280 von Emmerzhausen kommend in Richtung Betzdorf. Am Kreisverkehr folgte der 50jährige den vorgegeben Fahrspuren, während der nachfolgende 39jährige mit seinem Lkw geradeaus über die Sperrfläche fuhr. Bei der Ausfahrt in Richtung Betzdorfer Straße kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Lkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.