Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Orgelkonzert zum Ewigkeitssonntag – Am Sonntag, 26. November, findet ab 17:00 Uhr ein Orgelkonzert anlässlich des Ewigkeitssonntages in der Christuskirche Altenkirchen statt. Kantor Johann-Ardin Lilienthal spielt an der Walcker-Orgel Werke von Bach, Franck u.a.. Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang für die Kirchenmusik an der Christuskirche erbeten.