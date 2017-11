Mehrgenerationenplatz in Wickhausen erst in 2018 fertig

Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

PRACHT – Der Mehrgenerationenplatz in Wickhausen konnte in 2017 nicht fertiggestellt werden – Abschluss der Arbeiten im Frühjahr 2018 – Seit Mai wird der Spielplatz in Wickhausen „Neu“ gestaltet. Ziel war es in 2017 den Mehrgenerationenplatz in Eigenleistung herzustellen. An den vergangenen Samstagen wurden Spielgeräte und Freizeitgeräte aufgestellt, jedoch konnten nicht alle Arbeiten in diesem Jahr geleistet werden.

In der Regel waren an den zwanzig Samstagen meistens fünf bis acht Helfer vor Ort; immer zur Verfügung standen Georg Fuchs, Thomas Jakob, Dirk und Friedhelm Seelbach. In den vergangenen Monaten wurden viele Spielgeräte und Freizeitgeräte aufgestellt. An Spielgeräten wurden die Seilbahn (20 Meter) mit Startrampe, die Turmkombination, die Wasserspielanlage (Matschanlage), der Sandkasten, die Doppelschaukel und das Kletterreck aufgestellt. An Bewegungsgeräte wurden der Ganzkörpertrainer und der Beintrainer aufgestellt, ebenso wurde der Platz für die Sitzgruppe hergestellt, der Fahrradständer wurde aufgestellt und die Zaunanlage montiert.

Die Arbeiten wurden eingestellt und im Frühjahr sollen sie weiter gehen. Ziel soll sein, bis zum „Spielplatzsaisonbeginn“ die Arbeiten auf dem Mehrgenerationenplatz in Wickhausen abzuschließen. Das Trampolin, die Wippe und das Federspielgerät müssen noch aufgestellt werden, ebenso muss der Bouleplatz hergestellt werden und einige Erdarbeiten sind noch erforderlich.

Wenn alles reibungslos verläuft, rechnet die Ortsgemeinde damit, dass der Spielplatz (Mehrgenerationenplatz) Mitte Mai 2018 wieder von allen Kindern und auch Erwachsenen genutzt werden kann.

An dieser Stelle bedankt sich Ortsbürgermeister Udo Seidler bei allen Helfern die an den vielen Samstagen mit ihrem Arbeitseinsatz geholfen haben den „Neuen“ Spielplatz (Mehrgenerationenplatz) herzustellen. Einen besonderen Dank an Uwe Roth, der als Vertreter der Verbandsgemeinde Hamm, das Projektes „Mehrgenerationenplatz in Wickhausen“ steht´s unterstütz und gefördert hat.

Fotos: Der Mehrgenerationenplatz in Wickhausen