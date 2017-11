Veröffentlicht am 20. November 2017 von wwa

INGELHEIM – Die Preisträger des Landeschorwettbewerbs Rheinland-Pfalz 2017 stehen fest – Beim 10. Landes-Chorwettbewerb, der vom 18. bis 19. November in der kING Ingelheim stattfand, qualifizierten sich nach einem spannenden zweitägigen Wettbewerb sechs rheinland-pfälzische Chöre für den Deutschen Chorwettbewerb 2018 in Freiburg. Einem weiteren Chor wurde eine Option auf die Weiterleitung gewährt.

Die sechs Preisträger kommen aus verschiedenen Kategorien des Chorgesangs und stellen die Spitze der Rheinland-Pfälzischen Gesangskultur dar. So finden sich unter den Preisträgern gemischte Kammerchöre, Männer- und Frauenchöre, sowie Kinder- und Jugendchöre. Auch die geographische Herkunft der Chöre ist breit gefächert, denn aus den unterschiedlichsten Regionen von Rheinland-Pfalz sind Preisträger vertreten.

Die Preisträgerchöre, die das Land Rheinland-Pfalz beim Deutschen Chorwettbewerb 2018 vertreten werden, sind:

RheinMainEnsemble, Preisträger in der Kategorie: Gemischte Kammerchöre

Singsations Westerwald, Preisträger in der Kategorie: Frauenchöre

Liedertafel, Preisträger in der Kategorie: Männerchöre ab 32 Mitwirkende

Kammerchor Art of the Voice, Preisträger in der Kategorie: Jugendchöre gemischte Stimmen

Kinderchor der Chorakademie Kastellaun, Preisträger in der Kategorie: Mädchenchöre /Jugendchöre gleiche Stimmen

vocalis Gesangsensemble, Preisträger in der Kategorie: Populäre Chormusik a cappella

Der Chor, der eine Option zur Weiterleitung erhalten hat, die dann zum Tragen kommen kann, wenn in einer Kategorie nicht aus allen Bundesländern Meldungen vorliegen, ist: MGV „Liederkranz“ Berod in der Kategorie: „Männerchöre ab 32 Mitwirkende“.