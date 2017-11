Veröffentlicht am 19. November 2017 von wwa

DIERDORF – „Jeder Tag ist ein neuer Anfang“ – Spatenstich für modernen Neubau der Westerwald Bank in Dierdorf – Mit dem Bau einer ganz neuen Filiale der Westerwald Bank auf eigenem Grundstück im Gewerbegebiet Märkerwald in Dierdorf gibt die Bank Antworten auf die Anforderungen der Kunden an eine moderne und kundenorientiert gestaltete Geschäftsstelle. Die Bank muss dort sein, wo der Kunde seinen täglichen Besorgungen nachgeht. Und sie muss ein Ort sein, der gerne aufgesucht wird. Ein Ort der Begegnung.

„Ein guter, ein ganz besonderer Tag.“ Mit diesem Satz begrüßte Dr. Ralf Kölbach (Vorstand der Westerwald Bank) – auch im Namen seiner Vorstandskollegen Wilhelm Höser, Markus Kurtseifer und Andreas Tillmanns – die Gäste, die sich an der Königsberger Straße eingefunden hatten.

„Wir investieren hier in den Standort Dierdorf und weiterhin in unsere Beratungsqualität“ – mit diesem Bekenntnis von Kölbach zum Standort erfolgte der „Erste Spatenstich“ zum Bau der neuen Filiale in Dierdorf. Zugleich drücke sich darin auch der unbedingte Glaube an die Zukunft der Filiale aus. Trotz zunehmender Bedeutung des Internets für die Abwicklung von Bankgeschäften bleibt die Filiale aus Sicht der Westerwald Bank auch zukünftig ein zentraler Kontaktpunkt und Ort für Beratungsgespräche.

„Nicht der Vorstand entscheidet, wie eine Geschäftsstelle auszusehen hat, sondern unsere Kunden und Mitglieder in Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir haben Rahmenbedingungen geschaffen und sie haben Ideen entwickelt und ihre Bank gestaltet.“ Kölbachs Dank richtete sich an alle Beteiligten und Mitwirkenden, ganz besonders an die Behörden für deren unbürokratische Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Nach den offiziellen Worten legten Vertreter der Westerwald Bank, des DG Verlags und der Politik Hand an die Spaten, um damit offiziell den Startschuss für die Bauarbeiten zu geben. Bis zum dritten Quartal 2018 soll auf dem rund 3.300 Quadratmeter großen Grundstück eine hochmoderne Geschäftsstelle nach Wünschen der Kunden entstehen. Mit einem Kapitaleinsatz von mehr als drei Millionen ist der Neubau ein zentrales Investitionsvorhaben.

Foto (v.l.): Dr. Ralf Kölbach (Vorstand Westerwald Bank), Esther Kirstein (DG-Verlag), Wilhelm Höser (Vorstandssprecher Westerwald Bank), Elisabeth Friedrichs (DG-Verlag), Horst Rasbach (Bürgermeister der VG Dierdorf) und Andreas Tillmanns (Vorstand Westerwald Bank)